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Маркетплейсы

Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения селлеров

Продавцы покупали неофициальную рекламу у телеграм-бота из-за чего маркетплейс потерял около 650 млн рублей.
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Служба безопасности маркетплейса Wildberries обнаружила нелегальную схему продвижения продавцов на платформе, предполагаемый ущерб компании составляет около 650 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС».

«Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере», - сообщили в Wildberries.

Мошенники создали специального бота в мессенджере Telegram, у которого около 300 продавцов неофициально закупали дешевую рекламу. При этом сам Wildberries не получал оплату за продвижение.

Также маркетплейс заявил, что базы данных платформы не были взломаны. Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о взломе баз данных Wildberries.

Комментарии

3
  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 48 минут назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Кто-то понял, что за схема такая и при чем тут ВБ вообще?

    • Логотип sonik24
      sonik24
      11 минут назад

      нет

  • Логотип African
    African 11 минут назад

    Что непонятного то? Создаёшь нелегального бота с дешёвой рекламой. Забираешь себе 600 миллионов. А дальше и вникать не нужно.

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