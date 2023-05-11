Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения селлеров

Служба безопасности маркетплейса Wildberries обнаружила нелегальную схему продвижения продавцов на платформе, предполагаемый ущерб компании составляет около 650 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС».
«Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере», - сообщили в Wildberries.
Мошенники создали специального бота в мессенджере Telegram, у которого около 300 продавцов неофициально закупали дешевую рекламу. При этом сам Wildberries не получал оплату за продвижение.
Также маркетплейс заявил, что базы данных платформы не были взломаны. Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о взломе баз данных Wildberries.
Комментарии3
ВикторияГлавный бухгалтер
Кто-то понял, что за схема такая и при чем тут ВБ вообще?
нет
Что непонятного то? Создаёшь нелегального бота с дешёвой рекламой. Забираешь себе 600 миллионов. А дальше и вникать не нужно.