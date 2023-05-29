Роструд посылает людей за справками для оплаты больничных к бывшим работодателям

Например, женщине выплатили декретные из МРОТ, а не из реальной зарплаты за 2 предыдущих года. Но справку 182н на бывшей работе ей не дали, у нового работодателя таких данных нет.
Роструд посоветовал ей требовать у работодателя справку (не 182н, а другую). В случае отказа – писать жалобу в инспекцию труда, Прокуратуру, суд.
В другом случае аналогичный совет Роструд дает бывшей сотруднице банка «Русский стандарт», которой также не выдали при увольнении справку 182н. Справку свободной формы ей выдали, но для начисления больничных она не годится.
Новый работодатель пытается добиться данных от СФР, но пока безуспешно.
Роструд в этом случае также советует (даже через суд) добиваться некой справки, но при этом умалчивает, на каком основании новый работодатель должен ориентироваться на данные этой справки в свободной форме.
Ранее мы рассказывали, что СФР передает работодателям информацию о доходах, но без данных за 4 квартал 2022 года.
Комментарии4
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Спасибо господину Лаврову за бессмертную фразу - Деб...ы б...ть
Мешала им эта справка!!! Кто решил на отмене себе премию получить, пусть теперь всем кто заниженное пособие получил из своего кармана компенсирует это.
Не фиг с больной головы на здоровую валить с...и
так это все специально сделано, чтобы всем больничные по минималке платились
Главный бухгалтер
какую? говорите конкретно: сколько вешать в граммах?
видимо, нужно выдать справку и в уголочке аккуратно так выделить
НЕ 182н
Ой, НЕ 182н - тоже нельзя! тогда какую можно?
Главный бухгалтер
а куда пожаловаться, когда никакой справки и выдавать нельзя??
182н - нельзя, нужно другую. Но другую - тоже нельзя: она для начисления не годится!
Так куда пожаловаться?