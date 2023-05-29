Роструд посылает людей за справками для оплаты больничных к бывшим работодателям

Справку 182н отменили, но работодатели по-прежнему обязаны выдавать некую справку о зарплате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах. Роструд указывает на эту обязанность, комментируя регулярные жалобы работников на мизерное пособие по больничному.

Например, женщине выплатили декретные из МРОТ, а не из реальной зарплаты за 2 предыдущих года. Но справку 182н на бывшей работе ей не дали, у нового работодателя таких данных нет.

Роструд посоветовал ей требовать у работодателя справку (не 182н, а другую). В случае отказа – писать жалобу в инспекцию труда, Прокуратуру, суд.

В другом случае аналогичный совет Роструд дает бывшей сотруднице банка «Русский стандарт», которой также не выдали при увольнении справку 182н. Справку свободной формы ей выдали, но для начисления больничных она не годится.

Новый работодатель пытается добиться данных от СФР, но пока безуспешно.

Роструд в этом случае также советует (даже через суд) добиваться некой справки, но при этом умалчивает, на каком основании новый работодатель должен ориентироваться на данные этой справки в свободной форме.

Ранее мы рассказывали, что СФР передает работодателям информацию о доходах, но без данных за 4 квартал 2022 года.