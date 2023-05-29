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Больничные

Роструд посылает людей за справками для оплаты больничных к бывшим работодателям

Справку 182н отменили, но работодатели по-прежнему обязаны выдавать некую справку о зарплате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах. Роструд указывает на эту обязанность, комментируя регулярные жалобы работников на мизерное пособие по больничному.
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Например, женщине выплатили декретные из МРОТ, а не из реальной зарплаты за 2 предыдущих года. Но справку 182н на бывшей работе ей не дали, у нового работодателя таких данных нет.

Роструд посоветовал ей требовать у работодателя справку (не 182н, а другую). В случае отказа – писать жалобу в инспекцию труда, Прокуратуру, суд.

В другом случае аналогичный совет Роструд дает бывшей сотруднице банка «Русский стандарт», которой также не выдали при увольнении справку 182н. Справку свободной формы ей выдали, но для начисления больничных она не годится.

Новый работодатель пытается добиться данных от СФР, но пока безуспешно.

Роструд в этом случае также советует (даже через суд) добиваться некой справки, но при этом умалчивает, на каком основании новый работодатель должен ориентироваться на данные этой справки в свободной форме.

Ранее мы рассказывали, что СФР передает работодателям информацию о доходах, но без данных за 4 квартал 2022 года.

Комментарии

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  • Логотип hub
    hub 50 минут назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Спасибо господину Лаврову за бессмертную фразу - Деб...ы б...ть

    Мешала им эта справка!!! Кто решил на отмене себе премию получить, пусть теперь всем кто заниженное пособие получил из своего кармана компенсирует это.

    Не фиг с больной головы на здоровую валить с...и

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 43 минуты назад

    так это все специально сделано, чтобы всем больничные по минималке платились

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 28 минут назад

    Главный бухгалтер

    не 182н, а другую

    какую? говорите конкретно: сколько вешать в граммах?

    Роструд посоветовал ей требовать у работодателя справку (не 182н, а другую)

    видимо, нужно выдать справку и в уголочке аккуратно так выделить

    НЕ 182н

    Справку свободной формы ей выдали, но для начисления больничных она не годится.

    Ой, НЕ 182н - тоже нельзя! тогда какую можно?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 23 минуты назад

    Главный бухгалтер

    В случае отказа – писать жалобу в инспекцию труда, Прокуратуру, суд.

    а куда пожаловаться, когда никакой справки и выдавать нельзя??

    182н - нельзя, нужно другую. Но другую - тоже нельзя: она для начисления не годится!

    Так куда пожаловаться?

    Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться... Звать милицию, кричать: «Я буду жаловаться в обком!» Но вы не обращайте внимания, это старинный красивый обычай.

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