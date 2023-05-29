Семьи с детьми теперь могут продать землю без НДФЛ

Теперь при любом сроке владения семья с двумя и более детьми может продать без НДФЛ не только квартиру и дом, но и землю под домом.

Опубликован Федеральный закон от 29.05.2023 № 198-ФЗ с поправками в статью 217.1 НК РФ.

При этом земельный участок надо продать вместе с домом.

Региональным законом может быть установлена предельная площадь земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от НДФЛ.

Если на участке есть хозпостройки, то по ним тоже будет освобождение, если продать их вместе с землей.

При этом земля и хозпостройки не должны были использоваться в предпринимательской деятельности.

Остальные условия для продажи дома без НДФЛ сохраняются. Это покупка другого жилья (улучшение жилищных условий), отсутствие другого жилья, которое больше или дороже, чем продаваемый дом.

Новая норма применяется к доходам с 2023 года.