🤷‍♀️Для работодателей хотят сделать новые штрафы. На этот раз за неправильный воинский учет

Законопроект с поправками в КоАП в части воинского учета внесли в Госдуму.
Авторы законопроекта – депутаты Калужской области.
Кроме того, руководителей хотят штрафовать на 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о работниках, которые почему-то не состоят на воинском учете.
Эти изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, говорится в пояснительной записке.
Авторы считают, что работодатели будут более ответственно относиться к своим обязанностям по воинскому учету.
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