Перейти на АУСН можно будет в середине года. И торговать через маркетплейсы

Еще больше компаний и ИП смогут применять АУСН. Власти планируют снять некоторые ограничения.

Об этом шла речь на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

✅ Во-первых, хотят расширить географию эксперимента. Напомним, сейчас этот спецрежим может применять бизнес из 4 регионов (Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан).

✅ Во-вторых, планируют разрешить переход на АУСН в течение года. Сейчас действующий бизнес может перейти на этот режим только с начала года (по аналогии с переходом на УСН).

✅ В-третьих, хотят свою запрет на применение АУСН для деятельности через агентские договоры, договоры комиссии, через агрегаторы (маркетплейсы).

Весь перечень запретов на АУСН смотрите в нашей таблице. Скоро он пополнится ювелирами.

Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что налоговая служба технически готова к таким изменениям АУСН.

Подготовка законопроекта о применении АУСН для торговли через маркетплейсы уже идет.

Расширение географии проекта запланировано со следующего года. Решение будут принимать региональные власти.