Перейти на АУСН можно будет в середине года. И торговать через маркетплейсы

Об этом шла речь на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
✅ Во-первых, хотят расширить географию эксперимента. Напомним, сейчас этот спецрежим может применять бизнес из 4 регионов (Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан).
✅ Во-вторых, планируют разрешить переход на АУСН в течение года. Сейчас действующий бизнес может перейти на этот режим только с начала года (по аналогии с переходом на УСН).
✅ В-третьих, хотят свою запрет на применение АУСН для деятельности через агентские договоры, договоры комиссии, через агрегаторы (маркетплейсы).
Весь перечень запретов на АУСН смотрите в нашей таблице. Скоро он пополнится ювелирами.
Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что налоговая служба технически готова к таким изменениям АУСН.
Подготовка законопроекта о применении АУСН для торговли через маркетплейсы уже идет.
Расширение географии проекта запланировано со следующего года. Решение будут принимать региональные власти.
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