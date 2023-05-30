🏠 В одной декларации 3-НДФЛ можно одновременно заявить вычет на покупку дома и на его продажу

Если вы продали жилой дом, то для НДФЛ можно уменьшить доход на расходы по строительству этого дома. На эти же расходы можно заявить вычет на покупку.

Разъяснение дает ФНС в сервисе ответов на частые вопросы налогоплательщиков.

Доход, полученный от продажи построенного дома, находившегося в его собственности менее 5 лет, можно уменьшить:

на сумму имущественного налогового вычета в размере не более 1 млн. руб.;

либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на строительство дома (на строительные и отделочные работы, стройматериалы, проекты и сметы на отделочные работы).

Кроме того, к такому доходу можно применить имущественный вычет по расходам на строительствожилого дома.

Но такое возможно при условии, что ранее таким вычетом (на покупку или строительство жилья) человек не пользовался.

То есть, продажа дома не помешает получить вычет на его покупку. Более того, доход от продажи можно уменьшить одновременно на два вычета.

Например, вы купили дом за 2 млн рублей, а продали его за 4 млн рублей.

В 3-НДФЛ будет:

доход = 4 000 000

вычет при продаже (покупная стоимость) = 2 000 000

вычет на покупку = 2 000 000

Итого база для НДФЛ = 4 млн – 2 млн – 2 млн = 0.