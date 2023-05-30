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Банкротство физических лиц

Госдума поддержала новый проект о банкротстве без обращения в суд

Теперь заявить о банкротстве могут те, чей долг начинается от 25 тысяч рублей. А также пенсионеры и семьи с детьми, которые получают пенсии и пособия.
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который расширяет процедуру упрощенного банкротства физических лиц. Об этом пишет «RG.RU».

Сейчас для того, чтобы начать упрощенную процедуру банкротства, физлицу надо задолжать от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

По новому законопроекту без обращения в суд можно обратиться за банкротством, если долг составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, новый документ устанавливает срок повторного обращения о намерении обанкротиться в пять лет. Пока что второй раз заявить о банкротстве можно только через 10 лет.

Банкротом смогут признать пенсионеров и семьи, которые воспитывают детей.

Упрощенная процедура будет доступна тем, у кого единственный источник дохода – пенсия. Получатели ежемесячного детского пособия также могут подать заявление о банкротстве без суда.

Главное условие – не должно быть имущества, которое могут взыскать. Единственное жилье забрать не могут.

Инициировать банкротство разрешат через год после начала принудительного взыскания долга.

Сейчас больше 18 тыс. человек признаны банкротами в упрощенном порядке, с них списали долги на сумму более 4 млрд рублей.

В 2023 году стало на 30% больше дел о банкротстве физлиц. Долги с населения стали взыскивать на 23% чаще. Председатель ВС поддержал инициативу упростить процедуру судебного банкротства.

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