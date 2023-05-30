🤔ФНС странно начисляет налог, стало ясно, что с уведомлением по авансам, новости по маркетплейсам: подборка важного для бизнеса на УСН

Топ три самых важных новости по упрощенке за последние дни.

Если за 9 месяцев аванс по УСН меньше, чем за полугодие, то по сроку 25.10 должна быть сумма к уменьшению. Но этот аванс со знаком минус налоговики принимают за плюс и начисляют, а не сторнируют.

Если очень коротко: это про ситуации, когда авансовый платеж не меняется в течение года.

Это разъяснение от налоговиков для тех, кто продает свои товары через, например, Озон.

Подытожим: УСН хоть и простой режим налогообложения, но с кучей нюансов. «Клерк» подробно разбирает их вместе с экспертами на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

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