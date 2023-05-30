Бухгалтеры ошибаются при отражении в 6-НДФЛ доходов ВКС

При заполнении расчетов по форме 6-НДФЛ многие налоговые агенты допускают ошибки в отражении доходов, полученных высококвалифицированными специалистами, посетовали в УФНС по Республике Алтай.

Высококвалифицированный специалист (ВКС) ─ это иностранец, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если по условиям заключенного с ним в РФ трудового договора он получает высокую зарплату.

По статье 224 НК РФ доходы, получаемые физлицом-ВКС от трудовой деятельности в РФ облагаются НДФЛ.

Доходы в пределах 5 млн рублей облагаются налогом по ставке 13%, доходы свыше 5 млн рублей – по ставке 15%. Это правило применяется не только к зарплате, но и к отпускным, ранее разъяснял Минфин.

Иные виды доходов облагаются НДФЛ по ставке 30%.

Таким образом, в разделе 2 расчета 6-НДФЛ по строке 115 отражается сумма дохода, начисленная высококвалифицированным специалистам, поясняют налоговики.

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