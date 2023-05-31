Что бухгалтеру почитать по ФСБУ на «‎Клерке»: топ статей

Собрали для вас несколько полезных публикаций, которые стоит сохранить, если вы работаете с этими ФСБУ.

Несмотря на середину года, с этим документом разобрались далеко не все бухгалтеры. Разложили на пальцах, как руководствоваться при составлении ФСБУ.

Интересная публикация от наших давних друзей в блогах компаний. Почитайте, если часто путаетесь в этом вопросе.

Короткое, но емкое описание нового стандарта. В обязательном порядке заработает с 2025 года, но лучше начинать разбираться уже сейчас.

Потому что многие, например, так и не разобрались до конца с теми стандартами, которые действуют в бухучете еще с прошлого года! Задают вопросы:

ОС самортизировано – что делать?

Автомобиль на балансе лизингодателя – как переходить на стандарт?

Налоговая шлет запросы – что ответить?

БУ и НУ – в чем вообще разница?

Как отражать все проводками?

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