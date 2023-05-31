Что бухгалтеру почитать по ФСБУ на «‎Клерке»: топ статей

Несмотря на середину года, с этим документом разобрались далеко не все бухгалтеры. Разложили на пальцах, как руководствоваться при составлении ФСБУ.
Интересная публикация от наших давних друзей в блогах компаний. Почитайте, если часто путаетесь в этом вопросе.
Короткое, но емкое описание нового стандарта. В обязательном порядке заработает с 2025 года, но лучше начинать разбираться уже сейчас.
Потому что многие, например, так и не разобрались до конца с теми стандартами, которые действуют в бухучете еще с прошлого года! Задают вопросы:
ОС самортизировано – что делать?
Автомобиль на балансе лизингодателя – как переходить на стандарт?
Налоговая шлет запросы – что ответить?
БУ и НУ – в чем вообще разница?
Как отражать все проводками?
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