🔥 Работодатели будут удерживать НДФЛ с зарплаты заграничных дистанционщиков по ставке 13%

Такая норма прописана в правительственном законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму. Проект предусматривает масштабные поправки в НК РФ.
Для доходов в виде выплат по трудовому договору ставка для дистанционщиков будет 13% или 15%, даже если они – нерезиденты. То есть, ставки НДФЛ 30% для них не будет.
Российские работодатели будут налоговыми агентами. Такую поправку вносят в статью 208 НК РФ.
При этом в новой норме статьи 208 НК РФ нет словосочетания «трудовой договор». Там говорится про договор с работодателей и выполнение трудовой функции.
Сейчас российские компании не являются налоговыми агентами при выплате зарплаты сотрудникам, работающим за границей дистанционно.
НДФЛ такие сотрудники платят сами по ставке 13% (или 15%), если они – налоговые резиденты. Если же они стали нерезидентами РФ, то НДФЛ они вообще не платят.
Теперь даже при утрате статуса нерезидента у них будет налог 13%.
Комментарии1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/369931-8
Кстати, в карточке этого законопроекта на сайте Госдумы указано, что предлагаемая дата рассмотрения Госдумой [в первом чтении] 20 июня, а предлагаемый [крайний] срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 14 июня.
На днях, а именно 24 мая, глава ФНС Даниил Егоров заявил в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации, что вопрос проактивного предоставления налоговых вычетов требует «политического решения: при каких условиях власти могут получить доступ к информации о всех покупках граждан», а также «широкого общественного обсуждения» (источник - «Парламентская газета»: https://www.pnp.ru/politics/glava-fns-rasskazal-kak-poluchit-nalogovyy-vychet-avtomaticheski.html)
Ура, есть надежда, что мои комментарии будут учтены и что в окончательной редакции законопроекта будет право налогоплательщика приобретать товары и получать услуги без передачи в налоговые органы медицинской и/или иной конфиденциальной информации для вычета :)