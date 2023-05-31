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НДФЛ

🔥 Работодатели будут удерживать НДФЛ с зарплаты заграничных дистанционщиков по ставке 13%

Выплаты за выполнение дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией-работодателем будут относиться к доходам от источников в РФ.
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Такая норма прописана в правительственном законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму. Проект предусматривает масштабные поправки в НК РФ.

Для доходов в виде выплат по трудовому договору ставка для дистанционщиков будет 13% или 15%, даже если они – нерезиденты. То есть, ставки НДФЛ 30% для них не будет.

Российские работодатели будут налоговыми агентами. Такую поправку вносят в статью 208 НК РФ.

При этом в новой норме статьи 208 НК РФ нет словосочетания «трудовой договор». Там говорится про договор с работодателей и выполнение трудовой функции.

Сейчас российские компании не являются налоговыми агентами при выплате зарплаты сотрудникам, работающим за границей дистанционно.

НДФЛ такие сотрудники платят сами по ставке 13% (или 15%), если они – налоговые резиденты. Если же они стали нерезидентами РФ, то НДФЛ они вообще не платят.

Теперь даже при утрате статуса нерезидента у них будет налог 13%.

Комментарии

1
  • Логотип Yuriev
    Yuriev 39 минут назад

    https://sozd.duma.gov.ru/bill/369931-8

    Кстати, в карточке этого законопроекта на сайте Госдумы указано, что предлагаемая дата рассмотрения Госдумой [в первом чтении] 20 июня, а предлагаемый [крайний] срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 14 июня.

    На днях, а именно 24 мая, глава ФНС Даниил Егоров заявил в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации, что вопрос проактивного предоставления налоговых вычетов  требует «политического решения: при каких условиях власти могут получить доступ к информации о всех покупках граждан», а также «широкого общественного обсуждения» (источник - «Парламентская газета»: https://www.pnp.ru/politics/glava-fns-rasskazal-kak-poluchit-nalogovyy-vychet-avtomaticheski.html)

    Ура, есть надежда, что мои комментарии будут учтены и что в окончательной редакции законопроекта будет право налогоплательщика приобретать товары и получать услуги без передачи в налоговые органы медицинской и/или иной конфиденциальной информации для вычета :)

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