🔥 Работодатели будут удерживать НДФЛ с зарплаты заграничных дистанционщиков по ставке 13%

Выплаты за выполнение дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией-работодателем будут относиться к доходам от источников в РФ.

Такая норма прописана в правительственном законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму. Проект предусматривает масштабные поправки в НК РФ.

Для доходов в виде выплат по трудовому договору ставка для дистанционщиков будет 13% или 15%, даже если они – нерезиденты. То есть, ставки НДФЛ 30% для них не будет.

Российские работодатели будут налоговыми агентами. Такую поправку вносят в статью 208 НК РФ.

При этом в новой норме статьи 208 НК РФ нет словосочетания «трудовой договор». Там говорится про договор с работодателей и выполнение трудовой функции.

Сейчас российские компании не являются налоговыми агентами при выплате зарплаты сотрудникам, работающим за границей дистанционно.

НДФЛ такие сотрудники платят сами по ставке 13% (или 15%), если они – налоговые резиденты. Если же они стали нерезидентами РФ, то НДФЛ они вообще не платят.

Теперь даже при утрате статуса нерезидента у них будет налог 13%.