Зарплаты в малом бизнесе растут. 74% компаний стали больше платить сотрудникам

Это данные по сравнению с аналогичным временем 2022 года: несмотря на непростое положение, бизнес потихоньку поднимает зарплаты.

Такие данные приводят эксперты Русской Школы Управления (РШУ) и сервиса учета финансов ПланФакт (исследование есть в распоряжении редакции).

Для исследования опросили представителей компаний малого бизнеса и выяснили, как изменились их расходы на персонал по сравнению с 2022 годом.

Согласно полученным данным, в 74,1% компаний малого бизнеса увеличились расходы на оплату труда (зарплаты и премии) в 2023 году.

Еще 16% заявляют, что расходы остались на прежнем уровне.

9,9% говорят о снижении расходов.

Большинство компаний сохранили или увеличили расходы на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, проведение корпоративных мероприятий, обучение сотрудников и так далее.

Впрочем, некоторые напротив оптимизируют персонал. Кто-то переводит часть задач на внештатников.

Но хорошо ли вы знаете, как в таком случае правильно работать?

В 2023 году привлечение внештатников по договорам ГПХ стало менее выгодным для бизнеса: введен единый тариф страховых взносов, увеличена предельная база для исчисления страховых взносов, изменились состав отчетности и сроки ее сдачи. Несмотря на это, есть много способов грамотно выстроить при этом кадровую структуру и расходы на ФОТ.

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