Из СФР работодателям приходят требования на уволенных сотрудников с кодом ошибки WARN_KZ_0004

Сотрудник давно уволился, ЕФС-1 на него сдан, но когда он оформляет больничный лист на новой работе, старому работодателю приходит требование из СФР странного содержания.

Об этом рассказывают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Сообщение от СФР идет с кодом ошибки WARN_KZ_0004 о том, что сотрудник не числится сотрудником страхователя.

Да, он не числится, потому что давно уволен.

Эти странные сообщения от СФР также обсуждают участники нашего форума.

Такие ошибки выходят, когда идет стыковка баз данных бывшего ФСС, куда сдавали сведения о застрахованных лицах, и бывшего ПФР, куда сдавали СЗВ-ТД.

Вот фрагмент из «спецификации типов электронных документов для обеспечения обмена в электронном виде между участниками информационного взаимодействия и системой ЕИИС Соцстрах»

Документ предназначен для отправки страхователю информации, в случае несоответствия сведений о застрахованном с данными в ПФР.

Если сотрудник действительно уволен, надо проверить, был ли на него сдан отчет СЗВ-ТД или ЕФС-1.