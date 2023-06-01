Применение ставки УСН при переезде в другой регион может измениться

Если ИП переехал в другой регион, или организация сменила свой юрадрес на другой регион, то ставку по УСН надо применять ту, которая действует в этом регионе по новому адресу.

Такую норму пропишут в статье 346.21 НК РФ. Законопроект внесен в Госдуму.

Напомним, в разных регионах могут применяться разные ставки по УСН.

Норма такая:

В случае изменения места нахождения организации (места жительства ИН) налог (авансовые платежи) исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому месту нахождения организации (месту жительства ИП).

Ранее Минфин в письме № 03-11-11/13277 от 02.03.2018 пояснял, что при переезде ИП надо применять ставку УСН, того региона, в котором упрощенец работал в последний день года.

Если в старом регионе была ставка 0%, а в новом ее нет, то по итогу года нулевой ставки не будет.

При этом пересчитывать авансовые платежи, уплаченные по прежней ставке прежнего региона, не надо (письмо Минфина от 09.03.2016 № 03-11-11/13037).