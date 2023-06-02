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Инвестиции

«Тинькофф» снова отменил выплаты купонов по евробондам

В июне 2023 года инвесторы не получат купонный доход по еврооблигациям 2017 года выпуска.
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Банк «Тинькофф» отменил июньские выплаты купонов по «вечным» субординированным еврооблигациям. Об этом пишет «Интерфакс».

15 июня 2023 года банк должен был выплатить инвесторам купонный доход. Однако 31 мая «Тинькофф» заявил, что выплат по евробондам, размещенным в 2017 году, не будет.

«Тинькофф» уже отменял отменил выплаты по выпуску долларовых еврооблигаций, которые должны были быть 15 марта 2023 года.

20 марта 2023 года банк аннулировал выплату держателям евробондов в размере 9 млн долларов. Тогда же «Тинькофф» заявил, что отмененные купоны не будут выплачены в будущем.

Комментарии

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