Ограничение по переносу убытков прошлых лет продлят до конца 2030 года

Уменьшить базу для налога на прибыль на убытки прошлых лет можно только наполовину. Это временное правило будет действовать до 2031 года.

Такая норма содержится в законопроекте, который внесен в Госдуму.

Ограничение в 50% для переноса убытков на будущее применяется с 2017 года и действует по 31 декабря 2024 года (статья 283 НК РФ).

Проектом этот срок продлевается по 31 декабря 2030 года.

То есть, только с 2031 года можно будет вообще не платить налог на прибыль, если прошлые убытки перекрывают базу текущего года.

Пока налог в этом случае все равно будет. Уменьшить базу можно только на 50%.

Напомним, в декларации по налогу на прибыль убытки отражаются в приложении №4 к листу 02, а уменьшение базы идет по строке 110 листа 02.

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