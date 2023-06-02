«Сбер» сделает оплату покупок в магазинах по биометрии

3D камеры будут считывать улыбку при оплате покупок. Это поможет избежать несанкционированного списания денег, если поднести к терминалу чью-то фотографию.

Сбербанк начал распространять новые терминалы, в которых можно использовать биометрические данные для оплаты покупок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на управляющего директора дивизиона «Эквайринг» «Сбера» Сергея Шубочкина.

Чтобы оплатить покупки достаточно улыбнуться в камеру терминала.

Вы улыбаетесь - оплата прошла, - объяснил принцип действия новой системы Сергей Шубочкин.

Он рассказал, что во время тестов новой системы были сложности. Нужно, чтобы камера распознала, что перед ней стоит живой человек, а не фотография или слепок с экрана.

Подобные технологии с 3D камерами активно использует ритейлер Alibaba в Китае.

Сейчас у банка более 2 млн терминалов в торговых сетях. Это 70% от всех розничных эквайринговых систем.

Представители «Сбера» сообщили, что парк POS-терминалов нужно обновить. Они работают с 2015 года.

Ранее мы писали, что в ближайшее время по биометрии можно будет оплатить проезд в московском метро, а также небольшие покупки.

Правительство готовит отдельную статью за несогласованное размещение биометрии в ЕБС. Организациям придется заплатить штраф до 1,5 млн рублей.