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Ипотека

Клиенты банков в мае оформили ипотеку на рекордные 590 млрд рублей

Это самый высокий показатель с начала 2023 года. Больше всего ипотечных договоров приходится на жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
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В мае 2023 года банки выдали ипотечные кредиты на рекордную сумму 590 млрд рублей. Это самый высокий показатель с начала 2023 года, сказано на сайте ВТБ.

Результат на 36% превысил итоги мая 2021 года.

Предыдущий пик продаж был в марте 2023 года, тогда у банков ипотеку оформили на 569 млрд рублей.

Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России вышел на траекторию уверенного роста, - говорится в сообщении.

Только ВТБ банк за май 2023 года выдал рекордные 21,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 106,5 млрд рублей.

Чаще всего за ипотекой обращались жители Москвы и Московской области, где провели 17 тыс. сделок на 148,5 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ипотеку получили более 5,8 тыс. клиентов, они заняли 38 млрд рублей.

В Краснодарском крае выдали 32,7 млрд рублей в кредит на покупку жилья.

С 1 июня 2023 года первоначальный платеж по ипотеке может вырасти на 20%, а с января 2024 года он будет составлять 30% от стоимости жилья.

В первом квартале 2023 года средний срок ипотеки увеличился с 18 до 24 лет. Заемщики стали каждый месяц платить меньше, но дольше.

Комментарии

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