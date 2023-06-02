Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Госзакупки

В чем чаще всего ошибаются участники закупок

Из судебной практики можно взять на заметку несколько распространенных ошибок: не нарушать правила оценки заявок, не ограничивать право на подачу заявок, не требовать лишнего.
9

Итак, вот несколько распространенных нарушений из судебной практики по 44-фз и 223-фз.

Не оценивайте заявки неверно, не повышайте требования. Вот пример, как делать не надо:

Заказчик закупал работы. Чтобы подтвердить успешное исполнение договора, который заявили для оценки опыта, участникам следовало представить документ о его оплате. Контролеры посчитали требование лишним, потому что подписанного акта выполненных работ достаточно, чтобы доказать исполнение обязательств согласно условиям договора (Постановление ФАС России от 28.03.2023 по делу №28/04/7.32.3-525/2023).

Не ограничивайте право на подачу заявок. Это могут посчитать нарушением 223-фз, даже если прямого ограничения вы не делали, но при этом создали некоторые условия, которые этому способствуют (Постановление ФАС России от 07.03.2023 по делу N 28/04/7.32.3-380/2023).

Внимательно следите за допуском участников закупки: все ли обоснованно. Вот пример, как нельзя:

Заказчик проводил строительную закупку с доптребованиями. Суд решил, что одного из участников допустили незаконно, поскольку он подтвердил опыт договором субподряда. Почему? По мнению суда, доптребования предъявляют непосредственно к участнику, значит и подтверждающие документы должны быть выданы на него, а не на третье лицо (Решение АС г. Москвы от 01.03.2023 по делу №А40-256663/22).

Нюансов в закупках много, но далеко не все бухгалтеры и предприниматели их знают. Мы сделали большой курс повышения квалификации, который с этим поможет.

В курсе получите:

  • 6 тестов для закрепления практического материала;

  • 20 онлайн-уроков с практическими материалами, без сухой теории;

  • онлайн-встречу с преподавателями курса;

  • итоговую аттестацию, домашние задания, удостоверение на 72 ак. часа с внесением в ФИС ФРДО.

После одного месяца обучения вы сможете:

  • понимать какие закупки лучше искать;

  • готовить все необходимые документы, чтобы участвовать в аукционе;

  • совмещать тендеры и бухгалтерию;

  • помогать предприятию работать с госзакупками.

Вот здесь можно посмотреть пробный бесплатный урок.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ

    С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров пополнится еще одной позицией — сладкими напитками. В каких случаях продавцам необходимо вносить изменения в настройки кассы, а в каких придется перерегистрировать ККТ, алгоритм действий и какие могут быть последствия, если этого не сделать. 

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ
    76
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь

    Сербия располагает широкой сетью общественных и частных медицинских учреждений, которые предлагают широкий спектр медицинских услуг. В стране существуют государственные больницы, поликлиники, специализированные центры и частные клиники, обеспечивая пациентам разнообразные варианты выбора.

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь
    24
    Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Выездные налоговые проверки

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней

    Можно смело ожидать выездную налоговую проверку (ВНП) тому, кто «узнает» себя и свою деятельность в двенадцати описаниях, которые указаны в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в томе числе работа с цепочками перекупщиков (посредников), низкий уровень налоговой нагрузки и т.п.

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней
    50
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Подотчет, командировки

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?

    Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса.

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?
    2
    60
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоговые проверки

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста

    Практическое пособие: основные маркеры неправомерных действий инспекторов при вызове физического лица на допрос в налоговую и его проведении. Как отстоять свои права и правильно оформить жалобу на проверяющих, расскажем в статье.

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста
    184
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Менеджмент

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда

    Рассказываем, что происходит сегодня на рынке труда, и как это влияет на взаимоотношения сотрудников и работодателей.

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда
    43
    Логотип Владимир Данилевский
    Владимир Данилевский
    Ведение бизнеса

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!

    Ваш партнер в компании перестал активничать и помогать развивать бизнес: уехал, заболел, погрузился в другой бизнес-проект и т.д. Платить ему дивиденды в прежнем размере уже не кажется справедливым. «Воевать» с ним также не хочется. Как быть?

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!
    36
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медосмотры

    Опасность БАДов: похудение и лечение заболеваний. Советы диетолога

    Врач диетолог-эндокринолог рассказывает пользователям Клерк о том, что стоит за пищевыми добавками. Так ли они безобидны? Помогут ли они сбросить вес? Стоит ли использовать их в лечении заболеваний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом видео.

    29
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Отпускные

    Расчет отпускных в 2023 году

    С началом лета все больше сотрудников уходит в отпуск. По закону им заранее нужно выплатить отпускные, которые рассчитываются исходя из среднего заработка за последний год работы. Разберем, как производится расчет отпускных в 2023 году.

    Расчет отпускных в 2023 году
    119
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн

    Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 

    Бизнес часто закрывается по неявным причинам: штрафы, халатность сотрудников или недобросовестность контрагентов. Предприниматели и руководители задаются вопросом, как защитить бизнес в то время, когда в любой момент может что-то пойти не так. Именно поэтому появился сервис Бизнес Мониторинг.

    Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 
    41
    Читать еще