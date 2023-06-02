В чем чаще всего ошибаются участники закупок

Из судебной практики можно взять на заметку несколько распространенных ошибок: не нарушать правила оценки заявок, не ограничивать право на подачу заявок, не требовать лишнего.

Итак, вот несколько распространенных нарушений из судебной практики по 44-фз и 223-фз.

Не оценивайте заявки неверно, не повышайте требования. Вот пример, как делать не надо:

Заказчик закупал работы. Чтобы подтвердить успешное исполнение договора, который заявили для оценки опыта, участникам следовало представить документ о его оплате. Контролеры посчитали требование лишним, потому что подписанного акта выполненных работ достаточно, чтобы доказать исполнение обязательств согласно условиям договора (Постановление ФАС России от 28.03.2023 по делу №28/04/7.32.3-525/2023).

Не ограничивайте право на подачу заявок. Это могут посчитать нарушением 223-фз, даже если прямого ограничения вы не делали, но при этом создали некоторые условия, которые этому способствуют (Постановление ФАС России от 07.03.2023 по делу N 28/04/7.32.3-380/2023).

Внимательно следите за допуском участников закупки: все ли обоснованно. Вот пример, как нельзя:

Заказчик проводил строительную закупку с доптребованиями. Суд решил, что одного из участников допустили незаконно, поскольку он подтвердил опыт договором субподряда. Почему? По мнению суда, доптребования предъявляют непосредственно к участнику, значит и подтверждающие документы должны быть выданы на него, а не на третье лицо (Решение АС г. Москвы от 01.03.2023 по делу №А40-256663/22).

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