Для НДФЛ с процентов от вкладов имеет значение максимальная ключевая ставка

С 2023 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Но не вся сумма, а только превышение над суммой, рассчитанной так: 1 млн руб. х максимальную ключевую ставку ЦБ.

Сравнивают ключевую ставку на 1 число каждого месяца.

При этом не учитывают проценты по вкладам, по которым ставка весь год не превышала 1%.

И само «тело» вклада налогом не облагается. Это собственность вкладчика. Облагаются только проценты (за минусом вышеназванного вычета).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.04.2023 № 03-04-05/39518.

Пока ситуация с ключевой ставкой ЦБ такая:

Дата Ставка 01.01.2023 7,5% 01.02.2023 7,5% 01.03.2023 7,5% 01.04.2023 7,5% 01.05.2023 7,5% 01.06.2023 7,5%

Таким образом, если ставка в течение 2023 года будет повышаться, то учитывать будут максимальную ставку.

Если ставка будет только снижаться, то максимальной будет ставка 7,5%.

В любом случае, необлагаемая сумма процентов не будет меньше 75 000 руб. в 2023 году.