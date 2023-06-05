Для НДФЛ с процентов от вкладов имеет значение максимальная ключевая ставка

Сравнивают ключевую ставку на 1 число каждого месяца.
При этом не учитывают проценты по вкладам, по которым ставка весь год не превышала 1%.
И само «тело» вклада налогом не облагается. Это собственность вкладчика. Облагаются только проценты (за минусом вышеназванного вычета).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.04.2023 № 03-04-05/39518.
Пока ситуация с ключевой ставкой ЦБ такая:
Дата
Ставка
01.01.2023
7,5%
01.02.2023
7,5%
01.03.2023
7,5%
01.04.2023
7,5%
01.05.2023
7,5%
01.06.2023
7,5%
Таким образом, если ставка в течение 2023 года будет повышаться, то учитывать будут максимальную ставку.
Если ставка будет только снижаться, то максимальной будет ставка 7,5%.
В любом случае, необлагаемая сумма процентов не будет меньше 75 000 руб. в 2023 году.
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