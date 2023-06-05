❤️Клерк.Работа начинают хвалить работодатели. А нам приятно

— Искала бухгалтера для своего ИП еще в апреле, раскидала вакансию везде где можно, — делится наша читательница Александра. — Решила и к вам закинуть, чем больше будет вариантов, тем лучше. В итоге было 12 кандидатов, и 8 пришло от вас! Из этих восьми мы и выбрали Светлану, она уже прошла испытательный срок. Клерк.Работа — отличное место, чтобы найти профи!
8 из 12 — посмотрите как круто! Мы очень рады за историю Александры и Светланы и знаем, что они такие не одни. Буквально за последнюю неделю нам прислали еще четыре хороших отзыва ❤️
В общем, встречайте Клерк.Работу — бухгалтерский Тиндер для работников и работодателей. Здесь вы точно найдете друг друга!
Разместить вакансию просто: надо всего лишь заполнить специальную форму.
Мы вот здесь рассказывали, как это сделать.
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Клерк.Работа
Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах
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