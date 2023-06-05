❤️Клерк.Работа начинают хвалить работодатели. А нам приятно

Искать бухгалтера на Клерк.Работа — это круче и быстрее, чем идти на другие работные сайты. Где еще откликнется бухгалтер, если не на сайте для бухгалтеров?

— Искала бухгалтера для своего ИП еще в апреле, раскидала вакансию везде где можно, — делится наша читательница Александра. — Решила и к вам закинуть, чем больше будет вариантов, тем лучше. В итоге было 12 кандидатов, и 8 пришло от вас! Из этих восьми мы и выбрали Светлану, она уже прошла испытательный срок. Клерк.Работа — отличное место, чтобы найти профи!

8 из 12 — посмотрите как круто! Мы очень рады за историю Александры и Светланы и знаем, что они такие не одни. Буквально за последнюю неделю нам прислали еще четыре хороших отзыва ❤️

В общем, встречайте Клерк.Работу — бухгалтерский Тиндер для работников и работодателей. Здесь вы точно найдете друг друга!

Разместить вакансию просто: надо всего лишь заполнить специальную форму.

Мы вот здесь рассказывали, как это сделать.

И конечно, не забывайте подписываться на подборку вакансий от Клерк.Работа. Всегда будете в курсе, сколько и за что предлагают ваши конкуренты.