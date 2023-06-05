Если на УСН подать ошибочную платежку-уведомление, исправлять все придется еще одним уведомлением

Бухгалтер заплатила налог по УСН платежкой-уведомлением и случайно ошиблась в выборе КБК. УСН на 15%, а в платежке указали КБК на 6%. Как исправить ситуацию?

Подать заявление об уточнении платежа с КБК на КБК, внезапно появилось в комментариях под постом в Красном уголке бухгалтера.

Это, конечно, неправильный вариант.

— Заявление не спасет. По нему сумму зарезервируют, но начисления не будет. Начисление сделано на неправильный КБК. Чтобы его оттуда выбить, нужно уведомление, — комментирует эксперт «Клерка».

В такой ситуации нужно подать уведомление с правильным КБК.

В новом уведомлении надо указать неправильный КБК и сумму 0, затем правильный — и сумму налога.

После подачи такого уведомления платежки больше использовать нельзя. Только снова уведомления.

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