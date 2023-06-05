60% россиян согласны, что надо запретить электросамокаты несовершеннолетним: итоги опроса

Больше половины опрошенных экспертами выступают за запрет пользоваться электросамокатами и электровелосипедами лицам, не достигшим 18 лет.

Опрос провели аналитики SuperJob.ru, результаты исследования цитирует Интерфакс.

Результаты исследования показывают, что чаще всех за такие ограничения выступают женщины (67%) и респонденты, имеющие детей (64%).

Напомним, недавно за введение жестких ограничений для самокатов выступили депутаты. В частности, предлагают ограничить скорость электросамокатов и убрать их с пешеходных улиц.

9% россиян не поддерживают введение таких ограничений, считая их слишком мягкими, и выступают за более жесткие запретительные меры, узнали аналитики SuperJob.ru. А вот 17% считает ограничения слишком жесткими.