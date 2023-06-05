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Общество

60% россиян согласны, что надо запретить электросамокаты несовершеннолетним: итоги опроса

Больше половины опрошенных экспертами выступают за запрет пользоваться электросамокатами и электровелосипедами лицам, не достигшим 18 лет.
30

Опрос провели аналитики SuperJob.ru, результаты исследования цитирует Интерфакс.

Результаты исследования показывают, что чаще всех за такие ограничения выступают женщины (67%) и респонденты, имеющие детей (64%).

Напомним, недавно за введение жестких ограничений для самокатов выступили депутаты. В частности, предлагают ограничить скорость электросамокатов и убрать их с пешеходных улиц.

9% россиян не поддерживают введение таких ограничений, считая их слишком мягкими, и выступают за более жесткие запретительные меры, узнали аналитики SuperJob.ru. А вот 17% считает ограничения слишком жесткими.

Комментарии

4
  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 34 минуты назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    60% россиян согласны, что надо запретить электросамокаты несовершеннолетним

    Свистёж. 50% россиян живут там, где этих самокатов отродясь не видели. 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 27 минут назад

      Главный бухгалтер

      50% россиян живут там, где этих самокатов отродясь не видели. 

      куда это Вы их запхнули?  на краешек Северного Ядовитого Океану ?

      • Логотип Lekabuh
        Lekabuh 25 минут назад

        ОльгаГлавный бухгалтер

        У Вас топографический кретинизм? Карта России Вам в помощь + статистика по местам проживания.

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 7 минут назад

          Главный бухгалтер

          У Вас топографический кретинизм? Карта России Вам в помощь

          а у Вам есть карта с распределением самокатов? ну так расскажите где ещё самокатов нету

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