60% россиян согласны, что надо запретить электросамокаты несовершеннолетним: итоги опроса

Опрос провели аналитики SuperJob.ru, результаты исследования цитирует Интерфакс.
Результаты исследования показывают, что чаще всех за такие ограничения выступают женщины (67%) и респонденты, имеющие детей (64%).
Напомним, недавно за введение жестких ограничений для самокатов выступили депутаты. В частности, предлагают ограничить скорость электросамокатов и убрать их с пешеходных улиц.
9% россиян не поддерживают введение таких ограничений, считая их слишком мягкими, и выступают за более жесткие запретительные меры, узнали аналитики SuperJob.ru. А вот 17% считает ограничения слишком жесткими.
Комментарии4
ОльгаГлавный бухгалтер
Свистёж. 50% россиян живут там, где этих самокатов отродясь не видели.
Главный бухгалтер
куда это Вы их запхнули? на краешек Северного Ядовитого Океану ?
ОльгаГлавный бухгалтер
У Вас топографический кретинизм? Карта России Вам в помощь + статистика по местам проживания.
Главный бухгалтер
а у Вам есть карта с распределением самокатов? ну так расскажите где ещё самокатов нету