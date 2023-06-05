Большинство россиян планируют взять отпуск летом на две недели. А вы?

Русская Школа Управления (РШУ) опросила сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и выяснила, где они планируют провести летний отпуск и сколько готовы на него потратить. В исследовании приняли участие более 1000 человек (итоги есть в распоряжении нашей редакции).
Большинство россиян планируют взять отпуск летом на две недели (55%), провести его в России (82,7%) и потратить на это не меньше 50 тысяч рублей (54,5%).
Больше половины опрошенных будут брать отпуск на две недели, однако есть и те, кто планирует отдыхать целый месяц:
меньше недели — 7%;
одна неделя — 20,6%;
две недели — 55%;
три недели — 9,9%;
четыре недели и более — 6,9%.
Расскажите, коллеги, на сколько берете отпуск вы? Мы вот удивляемся целому месяцу отдыха: это кто ж такое себе может позволить?🤔
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