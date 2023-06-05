Большинство россиян планируют взять отпуск летом на две недели. А вы?

Продолжаем отпускные опросы. Бухгалтер, который никогда не берет отпуск — это же, наверное, миф?

Русская Школа Управления (РШУ) опросила сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и выяснила, где они планируют провести летний отпуск и сколько готовы на него потратить. В исследовании приняли участие более 1000 человек (итоги есть в распоряжении нашей редакции).

Большинство россиян планируют взять отпуск летом на две недели (55%), провести его в России (82,7%) и потратить на это не меньше 50 тысяч рублей (54,5%).

Больше половины опрошенных будут брать отпуск на две недели, однако есть и те, кто планирует отдыхать целый месяц:

меньше недели — 7%;

одна неделя — 20,6%;

две недели — 55%;

три недели — 9,9%;

четыре недели и более — 6,9%.

Расскажите, коллеги, на сколько берете отпуск вы? Мы вот удивляемся целому месяцу отдыха: это кто ж такое себе может позволить?🤔