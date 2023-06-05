➕➖Уведомление на уменьшение аванса по УСН сдавать не надо

Ответ на этот вопрос, который давно интересует бухгалтеров, дали налоговики Томской области.
За 1 квартал аванс по УСН был 10 000 руб. Эту сумму указали в уведомлении.
По итогам полугодия аванс стал 4 000 руб. То есть, за второй квартал аванс = минус 6 000 руб.
Но отрицательную сумму в уведомлении не отражают.
Если налога к начислению по итогам полугодия нет, то уведомление на этот налог не нужно, пояснили налоговики.
Однако они не пояснили, как все-таки уменьшить начисленный ранее аванс, который к тому моменту уже уйдет в бюджет.
Судя по разъяснениям налоговиков, никакого четкого механизма по сторнированию прошлого начисления нет.
Более того, скоро примут поправки в НК РФ, по которым налог к уменьшению по декларации будет отражаться на ЕНС только после окончания камеральной проверки.
Таким образом, уменьшение по сроку 28 июля пройдет только через год (25 марта (для организаций) + 3 месяца камералки).
Комментарии2
Какая прелесть! Я так понимаю налоговый кодекс можно выкинуть в помойку? Началась налоговая анархия?!
Ирина
Туда же трудовой кодекс и гражданский