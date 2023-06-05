➕➖Уведомление на уменьшение аванса по УСН сдавать не надо

Если аванс по УСН за полугодие меньше, чем за 1 квартал, то отрицательная сумма в уведомлении по сроку 25.07 не отражается.

Ответ на этот вопрос, который давно интересует бухгалтеров, дали налоговики Томской области.

За 1 квартал аванс по УСН был 10 000 руб. Эту сумму указали в уведомлении.

По итогам полугодия аванс стал 4 000 руб. То есть, за второй квартал аванс = минус 6 000 руб.

Но отрицательную сумму в уведомлении не отражают.

Если налога к начислению по итогам полугодия нет, то уведомление на этот налог не нужно, пояснили налоговики.

Однако они не пояснили, как все-таки уменьшить начисленный ранее аванс, который к тому моменту уже уйдет в бюджет.

Судя по разъяснениям налоговиков, никакого четкого механизма по сторнированию прошлого начисления нет.

Более того, скоро примут поправки в НК РФ, по которым налог к уменьшению по декларации будет отражаться на ЕНС только после окончания камеральной проверки.

Таким образом, уменьшение по сроку 28 июля пройдет только через год (25 марта (для организаций) + 3 месяца камералки).