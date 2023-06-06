🤔Справится ли искусственный интеллект с НДС? Опрос

20% бухгалтеров убеждены, что нейросеть никак не поможет им в работе, узнали аналитики. Мы решили пофантазировать, как будет справляться ИИ с обязанностями остальных 80%.

Аналитики SuperJob опубликовали итоги опроса: поможет ли вам искусственный интеллект справляться с рабочими задачами? Сможет ли вас заменить? Результаты есть в распоряжении нашей редакции.

Выяснилось, что 20% бухгалтеров убеждены, что нейросеть никак не поможет им в работе. 16% считают, что искусственный интеллект может выполнить не более 10% работы, 15% — от 11 до 25% обязанностей, а 13% респондентов уверены, что нейросеть может выполнить от 26 до 50% рабочих дел.

Среди главных бухгалтеров почти 3 из 10 (28%) считают, что искусственный интеллект бесполезен в их деятельности. По средним оценкам специалистов, готовых признать, что в будущем без него не обойтись, ИИ справится лишь с 28% их работы.

Мы решили пофантазировать: нейросеть ведет учет, например, НДС. Как думаете, у нее получится?

Как думаете, справится ли нейросеть с учетом НДС? Ммм, я б на это посмотрел(а)

Конечно, не справится! Тут человек ногу сломит с каждым новым письмом Минфина, а вы про нейросеть говорите

Ну, теоретически можно попробовать

Справится, будущее за технологиями!

Я просто хочу посмотреть итоги опроса

Мы почти уверены, что нет: НДС — один из самых сложных налогов, с ним не всегда справляются даже самые опытные бухгалтеры.

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