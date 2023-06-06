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НДС

🤔Справится ли искусственный интеллект с НДС? Опрос

20% бухгалтеров убеждены, что нейросеть никак не поможет им в работе, узнали аналитики. Мы решили пофантазировать, как будет справляться ИИ с обязанностями остальных 80%.
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Аналитики SuperJob опубликовали итоги опроса: поможет ли вам искусственный интеллект справляться с рабочими задачами? Сможет ли вас заменить? Результаты есть в распоряжении нашей редакции.

Выяснилось, что 20% бухгалтеров убеждены, что нейросеть никак не поможет им в работе. 16% считают, что искусственный интеллект может выполнить не более 10% работы, 15% — от 11 до 25% обязанностей, а 13% респондентов уверены, что нейросеть может выполнить от 26 до 50% рабочих дел.

Среди главных бухгалтеров почти 3 из 10 (28%) считают, что искусственный интеллект бесполезен в их деятельности. По средним оценкам специалистов, готовых признать, что в будущем без него не обойтись, ИИ справится лишь с 28% их работы.

Мы решили пофантазировать: нейросеть ведет учет, например, НДС. Как думаете, у нее получится?

Как думаете, справится ли нейросеть с учетом НДС?

Мы почти уверены, что нет: НДС — один из самых сложных налогов, с ним не всегда справляются даже самые опытные бухгалтеры.

Как раз для того, чтобы без ошибочно работать в компании на НДС мы разработали курс повышения квалификации Все про НДС: от нуля до сложных моментов. На практических примерах научитесь работать с НДС в любых ситуациях. Поможем разобраться с новыми правилами по НДС и заполнением деклараций.

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Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 28 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Нейросеть ФНС-шников будет общаться с нейросетью организаций (любопытно посмотреть)

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 27 минут назад

      Главный бухгалтер

      Нейросеть ФНС-шников будет общаться с нейросетью организаций (

      интересно: они смогут при общении обойтись без матерных слов?

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 23 минуты назад

        Ирина

        они смогут при общении обойтись без матерных слов?

        ИИ ФНС обязана, у неё закон. 

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 27 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    с удовольствием приму на работу ИИ (можно во множественном числе)

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