💣Новый налог на сверхприбыль нарушает принципы Конституции, говорит Минюст

Одно из главных противоречий — ретроспективное введение нового налога (сбора) на сверхприбыль, считают в Минюсте.
Речь про статью 57 Конституции, по которой законы, которые устанавливают новые налоги, не имеют обратной силы.
О таком отзыве Минюста узнал Форбс.
Кроме того, в Налоговом кодексе появится новое понятие — налоги чрезвычайного характера. Так как оно не определено законопроектом (и будущими поправками в НК), то это создает риски злоупотребления.
Точнее, «риски произвольного отступления от сформировавшегося режима правового регулирования», как написал Минюст.
Несмотря на подобные отзывы, законопроект все равно будет рассматривать кабмин на ближайшем заседании. Об этом сегодня писали на «Клерке».
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
ну вот(( я только за сельхоз "порадовалась". А термин "налоги чрезвычайного характера" (да и сам налог) надо повсеместно внедрять (облагать всех поголовно, в т.ч. и животных, даже диких). Ведь дикие животные тоже на чье-то территории бегают??.