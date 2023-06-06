💣Новый налог на сверхприбыль нарушает принципы Конституции, говорит Минюст

Положения законопроекта о так называемом windfall tax противоречат некоторым положениям Конституции. Такой отзыв дал Минюст на законопроект Минфина.

Одно из главных противоречий — ретроспективное введение нового налога (сбора) на сверхприбыль, считают в Минюсте.

Речь про статью 57 Конституции, по которой законы, которые устанавливают новые налоги, не имеют обратной силы.

О таком отзыве Минюста узнал Форбс.

Кроме того, в Налоговом кодексе появится новое понятие — налоги чрезвычайного характера. Так как оно не определено законопроектом (и будущими поправками в НК), то это создает риски злоупотребления.

Точнее, «риски произвольного отступления от сформировавшегося режима правового регулирования», как написал Минюст.

Несмотря на подобные отзывы, законопроект все равно будет рассматривать кабмин на ближайшем заседании. Об этом сегодня писали на «‎Клерке».