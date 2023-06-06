Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоги, взносы, пошлины

💣Новый налог на сверхприбыль нарушает принципы Конституции, говорит Минюст

Положения законопроекта о так называемом windfall tax противоречат некоторым положениям Конституции. Такой отзыв дал Минюст на законопроект Минфина.
75

Одно из главных противоречий — ретроспективное введение нового налога (сбора) на сверхприбыль, считают в Минюсте.

Речь про статью 57 Конституции, по которой законы, которые устанавливают новые налоги, не имеют обратной силы.

О таком отзыве Минюста узнал Форбс.

Кроме того, в Налоговом кодексе появится новое понятие — налоги чрезвычайного характера. Так как оно не определено законопроектом (и будущими поправками в НК), то это создает риски злоупотребления.

Точнее, «риски произвольного отступления от сформировавшегося режима правового регулирования», как написал Минюст.

Несмотря на подобные отзывы, законопроект все равно будет рассматривать кабмин на ближайшем заседании. Об этом сегодня писали на «‎Клерке».

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 47 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    ну вот(( я только за сельхоз "порадовалась". А термин "налоги чрезвычайного характера" (да и сам налог) надо повсеместно внедрять (облагать всех поголовно, в т.ч. и животных, даже диких). Ведь дикие животные тоже на чье-то территории бегают??. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Социальный вычет

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ: как изменятся предельные величины и когда начнут действовать поправки

Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ изменил положения двух глав НК РФ (23 и 25). Рассмотрим, какие изменения внесли чиновники в кодекс.

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ: как изменятся предельные величины и когда начнут действовать поправки
52
Логотип nlukina
nlukina
Новости ФНС

Налоговики обновили список ИФНС, в которых доступна видеосвязь для рассмотрения жалоб

Налоговая служба актуализировала список ИФНС, в которых плательщики могут поучаствовать в рассмотрении своих жалоб через видео-конференц-связь.

Налоговики обновили список ИФНС, в которых доступна видеосвязь для рассмотрения жалоб
23
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Ведение бизнеса

Due diligence при покупке бизнеса 

Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.

Due diligence при покупке бизнеса 
27
Логотип Оптимизатор.
Оптимизатор.
Ведение бизнеса

Куда смотреть предпринимателю в бизнесе? 10 пунктов, которые предпринимателю нужно переосмыслить

Ни для кого не секрет, что мир кардинально изменился, поэтому топтаться на месте сейчас точно не выйдет. Каждому предпринимателю необходимо искать новые пути, инновационные способы и лазейки, чтобы оптимизировать свою деятельность. Рассмотрим, что нужно менять в своем мышлении предпринимателю?

Куда смотреть предпринимателю в бизнесе? 10 пунктов, которые предпринимателю нужно переосмыслить
50
Субсидии для бизнеса

Как оформить социальный контракт на развитие бизнеса

Из этого мини-курса вы узнаете:кто может получить социальный контракт;на что можно потратить средства по соцконтракту;какая отчетность надо предоставлять по соцконтракту.

Как оформить социальный контракт на развитие бизнеса
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерская отчетность

Как исправить ошибку прошлого периода в бухгалтерском учете

Что делать, если нашли ошибку? Паниковать, оставить как есть, корректировать уже прошедший период? А вдруг она вообще не существенная? Рассказываем, как правильно поступить, опираясь на ПБУ 22/2010.

Как исправить ошибку прошлого периода в бухгалтерском учете
1
190
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
Управление финансами

Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры

Целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов. О том, что это за нарушения и как их избежать, мы поговорим ниже.

Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры
101
Логотип AYShikhov
AYShikhov
Бюджетный учет

Нефинансовые активы в пути, как исчезающий вид. Зачем бюджетникам счет 10700?

Понятие «активы в пути» может исчезнуть из бухучета бюджетников. В контрактной системе закупок заказчик определяет комфортный для себя порядок поставки активов. Зачем тогда бюджетникам счет 10700?

Нефинансовые активы в пути, как исчезающий вид. Зачем бюджетникам счет 10700?
49
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медосмотры

Медицинский ликбез. Мифы о приеме гастроэнтеролога, которым верят пациенты

Гастроэнтеролог — врач, о котором все слышали, но не уверены, когда, с чем и зачем идти к нему на прием. Гастроэнтеролог клиник DocDeti и DocMed Ольга Горячева развенчивает популярные стереотипы о посещении «доктора по гастритам и запорам».

Медицинский ликбез. Мифы о приеме гастроэнтеролога, которым верят пациенты
126
Читать еще