«Хоум Кредит» переименуют в «Хоум Банк»

С 1 июля банк «Хоум Кредит» будет работать под новым брендом — «Хоум Банк», узнал РБК.
— Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: Хоум Банк. Банк сохраняет свои фирменные цвета, но теперь название будет писаться кириллицей, — заявил представитель банка.
Переименовывать будут постепенно: начнут с сайта и мобильного приложения.
В середине мая прошлого года на «Клерке» писали, что «Хоум Кредит Банк» уйдет из России.Ребрендинг нужен банку, чтобы не дублировать бренд своего бывшего акционера — чешской Home Credit B.V.
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