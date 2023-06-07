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НДФЛ

Пенсии, пособия и стипендии считаются доходом от источника в РФ, даже если получатель живет за границей

Если человек живет и работает за границей, то его зарплата для целей НДФЛ считается полученной от источников не в РФ. Но других видов выплат – другие правила.
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Например, ранее Минфин разъяснял, что оплата больничных заграничному дистанционщику – это уже доход от источника в РФ.

В письме от 22.05.2023 № 03-04-05/46257 Минфин высказался про пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты.

Если они получены по российскому законодательству, то в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 208 НК РФ считаются доходом от источников в РФ.

Напомним, по доходам от источников в РФ налог (если доход облагаемый) должен удерживать налоговый агент. А по доходам от источников не в РФ не возникает обязанностей налогового агента.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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