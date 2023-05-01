НДФЛ с зарплаты и больничного заграничного дистанционщика считают по-разному

Работодатели не являются налоговыми агентами при выплате дохода сотрудникам, если такой доход считается полученным от источников за пределами РФ.

В частности, зарплата сотрудников, которые работают за границей, считается доходом от источников не в РФ.

Зарплата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.

Но другое дело – оплата больничных.

Пособие по временной нетрудоспособности относится к доходам от источников в РФ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.03.2023 № 03-04-05/27467.

Дело в том, что на основании пп. 7 п. 1 ст. 208 НК РФ для целей НДФЛ к доходам от источников в РФ относятся пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законодательством.

Кстати, Минфин недавно отозвал законопроект с поправками в НК РФ, которые, в том числе, касаются НДФЛ с выплат заграничным дистанционщикам.

По нему российские компании станут налоговыми агентами при выплатах дистанционщикам, оказывающим услуги в российском сегменте интернета.

Но зарплаты по трудовым договорам это не касается, пояснял Минфин.