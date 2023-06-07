После запуска антиотмывочной платформы ЦБ фирм-однодневок стало больше

Центробанк посчитал, что каждый день открывается около 1000 компаний — это на 15% больше, чем до создания сервиса ЗСК.
Эти компании сразу попадают в красную зону «банковского светофора».
— При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, — рассказал журналистам РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Про антиотмывочный «светофор» от ЦБ на «Клерке» писали еще в 2021 году: уже тогда система не очень нравилась банкам. Но с момента запуска ее активно дорабатывают — как и знаменитый закон 115-фз.
Как не попасть под блокировку счетов и в красную зону для банков, должна сейчас знать каждая компания. Об этом мы и поговорим на бесплатном вебинаре 26 июля.
Расскажем о том, что нужно знать о банковских проверках и почему их не надо бояться.
Рандомно выберем 5 участников на экспресс-анализ бизнеса на потенциальные угрозы по 115-ФЗ.
Всем участникам в подарок — чек-лист с рекомендациями о соблюдении правил 115-ФЗ в бизнесе.
Комментарии1
Ирина
Вот это круто. В этом все их законы. Как там по классику? Хотели как лучше....