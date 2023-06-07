После запуска антиотмывочной платформы ЦБ фирм-однодневок стало больше

Общее количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15% с начала работы платформы «Знай своего клиента». Примерно половина из них — однодневки.

Центробанк посчитал, что каждый день открывается около 1000 компаний — это на 15% больше, чем до создания сервиса ЗСК.

Эти компании сразу попадают в красную зону «банковского светофора».

— При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, — рассказал журналистам РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Про антиотмывочный «светофор» от ЦБ на «Клерке» писали еще в 2021 году: уже тогда система не очень нравилась банкам. Но с момента запуска ее активно дорабатывают — как и знаменитый закон 115-фз.

Как не попасть под блокировку счетов и в красную зону для банков, должна сейчас знать каждая компания. Об этом мы и поговорим на бесплатном вебинаре 26 июля.

Расскажем о том, что нужно знать о банковских проверках и почему их не надо бояться.

Рандомно выберем 5 участников на экспресс-анализ бизнеса на потенциальные угрозы по 115-ФЗ.

Всем участникам в подарок — чек-лист с рекомендациями о соблюдении правил 115-ФЗ в бизнесе.

Записаться