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Налоговая отчетность

Бухгалтеры вспомнили про ЕНВД. Хотят уточняться и обсуждают, как это сделать

Возможно ли сдать уточненную декларацию по ЕНВД за 2020 год с добавлением в нее новой торговой точки, спрашивают коллеги.
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Вот как описали ситуацию в Красном уголке бухгалтера:

— Возможно ли сдать уточненную декларацию по ЕНВД за 2020 год с добавлением в нее новой торговой точки? ЕНВД по другому объекту сдавалось, то есть плательщиками ЕНВД были. При этом ранее уведомление о новой точке не было подано. Прошу пояснить, как в рамках одного региона так и за пределами (розничная торговая точка за пределами региона прописки ИП).

Напомним: отменили ЕНВД с 2021 года. Проверяемый период у налоговиков составляет по закону 3 года.

Поэтому вот что пишут наши эксперты: ЕНВД был добровольным. И вставать на учет надо было в каждом городе или муниципальном районе. Если ИП не стоял на учете как плательщик ЕНВД в налоговой этого другого региона, то и ЕНВД по этой точке у него не было.

В комментариях бухгалтеры добавляют:

— Ну, на мой взгляд, налоговая не обрадуется вашей уточненке. А так вам решать, конечно.

Рассказывайте, коллеги, а как бы вы поступили? Была у кого-то похожая ситуация?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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