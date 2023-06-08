ИП на упрощенке нанял работников. Бухгалтеры решают, как теперь сделать перерасчет авансовых платежей

Непонятно, как считать УСН, если сотрудника взяли в течение года.

В Красном уголке бухгалтера ситуация:

— Подскажите, пожалуйста, в течение года ИП взял сотрудника, как считать УСН с начала года 50%? или с даты приема?

Коллеги объясняют: считать надо текущим кварталом и пересчитывать тот, в котором работников приняли. УСН идет нарастающим итогом с начала года. Но теперь — после приема сотрудников — надо учитывать ограничение 50% (страховые взносы за сотрудников и за ИП).

— То есть за первый квартал нужно будет доплатить? — спрашивает бухгалтер.

Ей ответили:

— Нужно доплатить. Потому что налоговый период по УСН год. И в декларации за 1 квартал вы поставите уменьшение на 50%, там иначе никак.

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