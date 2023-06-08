Какие доходы IT-компании идут в состав профильных для налоговых льгот

Доходы по сопровождению ПО, разработанного другой компанией из одной группы, учитывают для права на пониженный тариф страховых взносов IT-компании.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40700.

Тариф взносов 7,6% и ставку налога на прибыль 0% можно применять, если доходы аккредитованной компании от IT составляют от 70%.

Перечень таких профильных доходов – закрытый. Он приведен в пункте 1.15 статьи 284 и пункте 5 статьи 427 НК РФ.

У нас есть таблица с полным перечнем этих доходов.

В частности, там есть разработка собственных и заказных программ.

Собственные программы – это программы для ЭВМ, базы данных, разработанные, адаптированные и модифицированные самой ИТ-компанией либо лицом, входящим с ней в одну группу лиц.

Лицо, входящее в одну группу лиц – это лицо с долей 50%:

которое прямо участвует в данной организации;

в котором прямо участвует данная организация;

в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо.

Заказные программы – это ПО, которое разрабатывают для заказчика.

Кроме того, в профильные доходы также идет разработка ПАК. Но для ПАК нужен документ из Минцифры.