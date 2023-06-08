Какие доходы IT-компании идут в состав профильных для налоговых льгот

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40700.
Тариф взносов 7,6% и ставку налога на прибыль 0% можно применять, если доходы аккредитованной компании от IT составляют от 70%.
Перечень таких профильных доходов – закрытый. Он приведен в пункте 1.15 статьи 284 и пункте 5 статьи 427 НК РФ.
У нас есть таблица с полным перечнем этих доходов.
В частности, там есть разработка собственных и заказных программ.
Собственные программы – это программы для ЭВМ, базы данных, разработанные, адаптированные и модифицированные самой ИТ-компанией либо лицом, входящим с ней в одну группу лиц.
Лицо, входящее в одну группу лиц – это лицо с долей 50%:
которое прямо участвует в данной организации;
в котором прямо участвует данная организация;
в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо.
Заказные программы – это ПО, которое разрабатывают для заказчика.
Кроме того, в профильные доходы также идет разработка ПАК. Но для ПАК нужен документ из Минцифры.
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