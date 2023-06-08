В Ставропольском крае пытались обналичить 20 млн рублей через техничку. Прокуратура отправила дело в суд

Фигуранты дела предприняли новую попытку вывода денег — через судебный спор. Для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства, пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Сделки не совершались в реальности, а документы представили в суд исключительно для обхода закона о легализации преступных доходов.
В итоге Георгиевский городской суд обратил денежные средства в сумме 20 млн рублей в доход государства.
Мы уверены, что в незаконных схемах вы не участвуете, но и избежать блокировки счетов по 115-фз получается не у всех компаний и далеко не всегда.
На бесплатном вебинареуже завтра в 10:00 мск обсудим:
как на сайте ФНС проверить наличие ограничений по счету;
какими могут быть причины введения ограничений по счету;
чем грозит блокировка расчетного счета;
что делать, если заблокирован расчетный счет;
как разблокировать расчетный счет;
как оспорить решение о блокировке счета.
Чтобы попасть на вебинар, надо только записаться по ссылочке :)
Комментарии