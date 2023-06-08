В Ставропольском крае пытались обналичить 20 млн рублей через техничку. Прокуратура отправила дело в суд

Обвиняемые хотели обналичить 20 млн рублей и завели деньги на свою компанию (техничку). Банк заблокировал операцию.

Фигуранты дела предприняли новую попытку вывода денег — через судебный спор. Для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства, пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Сделки не совершались в реальности, а документы представили в суд исключительно для обхода закона о легализации преступных доходов.

В итоге Георгиевский городской суд обратил денежные средства в сумме 20 млн рублей в доход государства.

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