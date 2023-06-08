Для расчета НДФЛ доход от ценных бумаг уменьшают на расходы

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяют как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов (п. 12 ст. 214.1 НК РФ).

Перечень таких расходов – в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.

В частности, к расходам относятся:

оплата услуг, оказываемых профучастниками рынка ценных бумаг, биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами;

расходы, связанные с оказанием услуг профучастниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями.

При этом налоговая база по доходам от ценных бумаг считается по окончании года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2023 № 03-04-06/40374.