Для расчета НДФЛ доход от ценных бумаг уменьшают на расходы

Перечень таких расходов – в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.
В частности, к расходам относятся:
оплата услуг, оказываемых профучастниками рынка ценных бумаг, биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами;
расходы, связанные с оказанием услуг профучастниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями.
При этом налоговая база по доходам от ценных бумаг считается по окончании года.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2023 № 03-04-06/40374.
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