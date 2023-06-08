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НДФЛ

Как считать НДФЛ с доходов от продажи унаследованной квартиры

Если продать квартиру, которая была в собственности более минимального срока владения, то дохода для НДФЛ не будет. Для жилья, полученного по наследству, срок владения составляет 3 года.
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Причем срок начинает идти не с даты госрегистрации права собственности, а с даты открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.

Если продать такую квартиры до истечения 3 лет, то будет доход для НДФЛ.

Этот доход можно уменьшить на имущественный вычет в 1 млн рублей.

Если речь идет о доле в квартире, то размер вычета высчитывают в пропорции (делят 1 млн на всех собственников).

Вместо вычета в 1 млн рублей можно применить расходы наследодателя. Их надо подтвердить документально.

Если нет документов, или наследодатель получил эту квартиры бесплатно (например, ему ее подарили), то применять расходы нельзя.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.05.2023 № 03-04-05/40814.

Комментарии

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