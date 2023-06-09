Семьи с двумя детьми теперь могут продать земельный участок без НДФЛ. Но только вместе с домом

С 2023 года заработали поправки в НК РФ с льготой по НДФЛ с продажи земли для семей с 2 и более детьми.

Налога с продажи не будет при любом сроке владения.

Ранее такая льгота была только при продаже жилья, а с дохода за земельный участок надо было платить налог.

Ключевым условием освобождения от уплаты налога является то, что на таком участке должно быть расположено жилое помещение, а сам участок не должен использоваться в предпринимательской деятельности.

Также освобождаются от НДФЛ доходы от продажи хозяйственных строений и сооружений, расположенных на продаваемом земельном участке, пояснили в ФНС.

Нововведение распространяется и на те случаи, когда доходы от продажи земельного участка получает несовершеннолетний ребенок из семьи, где 2 и более детей.