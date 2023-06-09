Обратиться за пособием по сокращению за второй месяц надо в течение 15 дней

При сокращении штата уволенным сотрудникам выплачивают средний заработок за первый и второй месяц. В исключительных случаях по решению ЦЗН – за третий.

Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой среднего заработка за период трудоустройства в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения.

Роструд привел конкретный пример.

Если сотрудник уволен по сокращению 17 апреля 2023 года, то подать заявление на пособие за второй месяц он должен в период с 17.06.2023 по 07.07.2023.

То есть, первый месяц идет с 17.04.2023 по 17.05.2023.

Второй месяц идет с 17.05.2023 по 16.06.2023.

16.06.2023 заканчивается второй месяц. 17.06.2023 + 15 рабочих дней = 07.07.2023.