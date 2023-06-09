Бухгалтеры интересуются, как лучше вести управленческий учет в 1С:УНФ

Вот какой вопрос в Красном уголке бухгалтера от Надежды:
— Подскажите, пожалуйста, как лучше вести управленческий учёт (несколько организаций, собственник один) в 1С:УНФ, в разрезе отдельных организаций или в целом по компании?
Бухгалтер пояснила коллегам: имущество одной организации используется в деятельности другой. Неясно, какие подводные камни могут быть в обоих случаях.
Ситуацию по-разному решают в разных организациях.
— Мы по отдельным компаниям вели учёт, — делится коллега.
Но есть и такой вариант:
— Веду по компании в целом. Вся аналитика — в целом по бизнесу, отдельные документы — по каждой компании.
Чтобы понять, какой из способов какие может иметь последствия — и какие есть плюсы / минусы, «Клерк» запустил специальный курс повышения квалификации по управленческому учету.
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