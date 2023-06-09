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Управленческий учет

Бухгалтеры интересуются, как лучше вести управленческий учет в 1С:УНФ

Речь про ситуацию, когда организаций несколько, а собственник один.
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Вот какой вопрос в Красном уголке бухгалтера от Надежды:

— Подскажите, пожалуйста, как лучше вести управленческий учёт (несколько организаций, собственник один) в 1С:УНФ, в разрезе отдельных организаций или в целом по компании?

Бухгалтер пояснила коллегам: имущество одной организации используется в деятельности другой. Неясно, какие подводные камни могут быть в обоих случаях.

Ситуацию по-разному решают в разных организациях.

— Мы по отдельным компаниям вели учёт, — делится коллега.

Но есть и такой вариант:

— Веду по компании в целом. Вся аналитика — в целом по бизнесу, отдельные документы — по каждой компании.

Чтобы понять, какой из способов какие может иметь последствия — и какие есть плюсы / минусы, «Клерк»‎ запустил специальный курс повышения квалификации по управленческому учету.

Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах - это курс не про работу в Excel или только про управленческий учет. Это про практическое применение управленческого учета за счет 1С, Excel и Google-таблиц. Сразу четыре крутых навыка в одном месте.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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