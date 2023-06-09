💣🚦Для бизнеса хотят сделать налоговый светофор

Об этом говорится в материалах спецдоклада «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году» уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Это часть ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Путину.

Титов предлагает ввести так называемый «светофор» добросовестности контрагента (по аналогии с сервисом «Знай своего клиента» от Центрального банка): «добросовестный», «условно-добросовестный», «недобросовестный». И обновлять этот статус с определенной периодичностью.

— Критерии «светофора» должны быть прозрачными для бизнеса, — полагает Титов. — Это позволит налогоплательщикам перед заключением сделки обосновано принимать решение о начале сотрудничества. Более того, этот сервис позволит проводить самопроверку бизнеса, чтобы оценивать риски выездных и прочих налоговых проверок.

Сервис должен сохранять и предоставлять историю «добросовестности» контрагента на любую заданную дату, говорится в спецдокладе. В момент заключения сделки контрагент может быть добросовестным, но в последующие периоды может перестать быть таковым, по мнению Титова.

Поэтому при проверке налоговый инспектор, заходя в систему «Прозрачный бизнес», независимо от текущего статуса контрагента, должен иметь возможность проверить его статус на дату сделки, которая подвергается сомнению или вызывает вопросы. И если на дату сделки контрагент находился в системе «Прозрачный бизнес» в «зеленой» зоне, то надо установить нормативный запрет на доначисление любых налогов по сделкам с ним, заключенным в соответствующий период.