Чтобы свести концы с концами, минимальная зарплата должна быть 67 530 рублей. Итоги опроса

Росстат узнал, сколько нужно получать россиянам для покрытия основных потребностей. Почти половина российских семей за­явили, что не готовы к неожиданным тратам.

Минимальный уровень зарплаты, который необходим для «сведения концов с концами», составляет 67 530 рублей, следует из опроса Росстата, на который ссылаются Ведомости.

В 2022 году средняя номинальная зарплата россиян составляла 64 191 рублей.

Сейчас 47,2% российских семей заявили, что не готовы к неожиданным тратам – например, расходам на срочное лечение или срочный ремонт.

44,7% домохозяйств не имеют возможности заменить самую простую мебель, 23,7% не могут позволить себе покупать по две пары подходящей по сезону обуви для каждого члена семьи.

Для минимального закрытия потребностей и нужно в среднем 67 530 рублей, следует из данных опроса.

Бухгалтеры, особенно бухгалтеры с опытом, могут получать гораздо больше. Прямо сейчас крутые вакансии с отличной зарплатой ждут вас на Клерк.Работа:

Подпишитесь на рассылку от Клерк.Работа, чтобы скорее найти подходящую именно вам вакансию.