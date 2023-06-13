За три года из России могут уйти 50 банков: прогноз

Около 50 кредитных организаций из недружественных стран свернут свою деятельность в России.

Останутся работать только банки, которые подконтрольны дружественным государствам. Об этом сообщил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью «Известиям».

По прогнозам эксперта, в стране будут работать кредитные организации, которые контролируются дружественными государствами.

— Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом, — сказал Михаил Сухов.

В марте 2023 года Европейский Центробанк потребовал от Raiffeisen Bank International (RBI) закрыть бизнес в России.

После этого Raiffeisen начал сокращать свои корсчета в странах СНГ.

В конце мая 2023 года стало известно, что Raiffeisen Bank создаст отдельную компанию для дочернего банка в РФ. Это нужно, чтобы акционеры смогли избавиться от своих активов в РФ.