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Банки

За три года из России могут уйти 50 банков: прогноз

Около 50 кредитных организаций из недружественных стран свернут свою деятельность в России.
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Останутся работать только банки, которые подконтрольны дружественным государствам. Об этом сообщил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью «Известиям».

По прогнозам эксперта, в стране будут работать кредитные организации, которые контролируются дружественными государствами.

— Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом, — сказал Михаил Сухов.

В марте 2023 года Европейский Центробанк потребовал от Raiffeisen Bank International (RBI) закрыть бизнес в России.

После этого Raiffeisen начал сокращать свои корсчета в странах СНГ.

В конце мая 2023 года стало известно, что Raiffeisen Bank создаст отдельную компанию для дочернего банка в РФ. Это нужно, чтобы акционеры смогли избавиться от своих активов в РФ.

Комментарии

1
  • Логотип Assessor.ru
    Assessor.ru Вчера в 16:00

    Лентяй и бездельник

    Как не хочется в трефкассу идти! А придется, наверное!

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