Для продажи подакцизных товаров нужно настроить онлайн-кассу

Тем, кто уже продает товары с акцизами, перерегистрация не требуется. Главное с 1 июля добавить в категорию «Подакцизный» сладкие газировки.

С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки будут облагаться акцизом. Для продажи таких товаров нужно подготовить кассовые аппараты. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если продавец уже применял кассу для продажи подакцизных товаров, но ее перерегистрировать не надо. Нужно только добавить пометку «Подакцизный» к сахаросодержащим напиткам.

Если торговая точка только начинает работать и регистрирует ККТ, то нужно в заявлении о регистрации указать, что касса будет использоваться для продажи подакцизных товаров.

Если продавец раньше не работал с товарами, которые облагаются акцизом, то придется перерегистрировать ККТ. В качестве причины выбрать пункт 8 «Иные причины» и в разделе 2 «Сведения об использовании ККТ» в строке 155 указать, что касса используется для продажи подакцизных товаров.

После чего надо настроить кассовый аппарат, добавив к категории «Подакцизный» сахаросодержащие напитки.