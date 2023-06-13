Банк Revolut блокирует операции клиентов из РФ, которые живут в Европе

Revolut начал блокировать все транзакции клиентов, у которых подходит к концу срок действия визы или ВНЖ. По карте можно только оплачивать покупки.

Клиенты банка Revolut, которые имеют российский паспорт и проживают в Европе, столкнулись с ограничениями по своим счетам. Об этом пишет «Forbes».

За несколько недель до окончания срока действия визы клиентов просят предоставить документы, по которым они могут проживать в ЕС. Нужна стандартная карточка ВНЖ или виза D сроком на 180 дней.

Банк не устраивает краткосрочная виза (меньше 6 месяцев) и разрешение на временное проживание. Также ограничения не снимут, если подтвердить, что виза находится на продлении.

Если банк не получит документов, то все входящие переводы будут заблокированы, а клиент сможет тратить только те деньги, которые находятся на карте.

В банке Revolut можно открыть счет в евро по паспорту РФ и долгосрочной визе сроком от 180 дней.