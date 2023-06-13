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Госзакупки

Не сокращайте срок предоставления информации о субподрядчике. Это нарушение, считает ФАС

Если сократить срок, это нарушит 44-ФЗ, объясняют чиновники.
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Речь о Решении ФАС РФ от 16.08.2022 по делу № 22/44/93/23.

Там рассмотрели ситуацию, когда заказчик в конкурсной документации сократил до 5 дней срок предоставления информации.

В этот срок надо было предоставить данные о привлеченных субподрядчиках, цена договоров с которыми превышает 10% от цены контракта.

ФАС России усмотрела в этом нарушение. В своем решении чиновники напомнили, что согласно части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований этого закона.

Чтобы хорошо ориентироваться в госзакупках и не нарушать закон, изучить все правила лучше с профессионалами.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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