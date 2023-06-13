Бухгалтеры путаются с нюансами сокращения. Как правильно считать отпускные?

Бухгалтер Елена спрашивает в Красном уголке бухгалтера:
— Если человека сокращают на работе ему выплачивают компенсацию при увольнение за неотгулянный отпуск полностью, или есть какие то нюансы при сокращении?
Коллеги объясняют: выплачивать надо всю компенсацию полностью.
Плюс надо выплатить среднюю зарплату за месяц вперед, добавили в комментариях.
И еще уточнение от бухгалтеров:
— Нюанс в том, что если отпуск использован авансом удерживать при сокращении нельзя.
Чтобы правильно рассчитываться с сотрудниками при сокращениях — и понимать другие нюансы кадровой оптимизации, лучше научиться у профессионалов.
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