Бухгалтеры путаются с нюансами сокращения. Как правильно считать отпускные?

Выплаты при сокращении сотрудника не всегда правильно рассчитывает даже опытный бухгалтер. А как быть в ситуации, когда отпуск сотрудник не отгулял как положено?

Бухгалтер Елена спрашивает в Красном уголке бухгалтера:

— Если человека сокращают на работе ему выплачивают компенсацию при увольнение за неотгулянный отпуск полностью, или есть какие то нюансы при сокращении?

Коллеги объясняют: выплачивать надо всю компенсацию полностью.

Плюс надо выплатить среднюю зарплату за месяц вперед, добавили в комментариях.

И еще уточнение от бухгалтеров:

— Нюанс в том, что если отпуск использован авансом удерживать при сокращении нельзя.

Чтобы правильно рассчитываться с сотрудниками при сокращениях — и понимать другие нюансы кадровой оптимизации, лучше научиться у профессионалов.

Курс повышения квалификации по кадровой оптимизации научит вас, как скорректировать кадровую политику в рамках закона. Станете не просто кадровиком или бухгалтером, а специалистом, который поможет бизнесу держаться на плаву.

Повысьте свою ценность в глазах руководителя. Научим методам и способам кадровой экономии — и дадим официальное удостоверение о повышении квалификации. Здесь можно узнать подробнее.