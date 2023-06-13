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Сокращение штата

Бухгалтеры путаются с нюансами сокращения. Как правильно считать отпускные?

Выплаты при сокращении сотрудника не всегда правильно рассчитывает даже опытный бухгалтер. А как быть в ситуации, когда отпуск сотрудник не отгулял как положено?
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Бухгалтер Елена спрашивает в Красном уголке бухгалтера:

— Если человека сокращают на работе ему выплачивают компенсацию при увольнение за неотгулянный отпуск полностью, или есть какие то нюансы при сокращении?

Коллеги объясняют: выплачивать надо всю компенсацию полностью.

Плюс надо выплатить среднюю зарплату за месяц вперед, добавили в комментариях.

И еще уточнение от бухгалтеров:

— Нюанс в том, что если отпуск использован авансом удерживать при сокращении нельзя.

Чтобы правильно рассчитываться с сотрудниками при сокращениях — и понимать другие нюансы кадровой оптимизации, лучше научиться у профессионалов.

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Комментарии

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