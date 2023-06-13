Налог на сверхприбыль одобрили в правительстве

Об этом сообщил Минфин РФ. По законопроекту, система начнет действовать в 2024 году, но задним числом.

О так называемом windfall tax много раз писали на «Клерке». Сегодня, например, в кабмине сообщили, что инициировал законопроект сам бизнес.

Правительство одобрило законопроект и его внесли в Госдуму. Об этом сообщил Минфин, пишет Интерфакс.

— В реальности бизнес предлагал установить в законе норму о налоге на сверхдоходы, чтобы предприниматель не сам платил, а его обязал это делать закон, — комментирует Наталья Горячая, предприниматель, защитница прав малого и среднего бизнеса, автор проекта «Делаем бизнес вместе». — А что до сверхприбылей некоторых компаний, то государство своими руками делает одни виды бизнеса сверхдоходными, а другие — убыточными. Никакой предприниматель не предложит с его доходов платить больше налогов. Никто. Никогда. Никому не надо финансировать то, что разрешает его бизнес. Но если облечь эту обязанность в закон, то предприятие молча выполнит свою обязанность.