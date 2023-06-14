Мошенники отправляют поддельные документы через мессенджеры

Для большей убедительности злоумышленники стали рассылать клиентам фейковые удостоверения сотрудников банка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, - отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник, - рассказал Станислав Кузнецов.
В 2023 году число попыток телефонного мошенничества достигло 8,6 млн в сутки. В прошлом году этот показатель был 5 млн в сутки.
77% мошенников просят сделать перевод или внести средства на якобы «безопасный счет».
Комментарии1
АлександрРедактор
Народ, если вам звонят из банка или полиции по мессенджеру — это всегда развод, потому что им запрещено так звонить.