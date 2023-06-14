Мошенники отправляют поддельные документы через мессенджеры

Субсидиарная ответственность директора, учредителя и иных контролирующих должника лиц: основания привлечения

Согласно статистическим данным сервиса Федресурс, в 2022 году к субсидиарной ответственности привлечено 5132 человека, что в 10 раз больше аналогичного показателя 2016 года. На лицо увеличение рисков переноса долгов с убыточного предприятия на его руководителей, потому проговорим основные риски для собственников и руководителей бизнеса, а также лиц, входящих с ними в одну группу.