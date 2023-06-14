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Банки

Глава «Сбера» планирует создать альтернативу картам «Мир»

Это позволит потребителям сравнивать качество финансовых услуг и влиять на ценообразование.
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Участники финансового рынка заявили, что Национальной системе платежных карт (НСПК) нужно составить конкуренцию, чтобы у карт «Мир» была альтернатива. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью «РБК».

Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один, - сказал Греф.

Глава банка видит несколько сценариев: НСПК может сменить свой статус или ее продадут участникам рынка, либо на финрынке появится еще один оператор.

На базе Сбербанка сложно создать новую платежную систему. Герман Греф добавил, что для этого нужно согласие государства и участников рынка. Сейчас все механизмы созданы только для одного игрока – НСПК.

О том, что рынку нужна альтернатива системе «Мир» заявлял и глава «Тинькофф банка» Станислав Близнюк.

Ранее мы писали, что в некоторых странах карты «Мир» перестали принимать, поэтому Центробанк думает над альтернативными вариантами.

Комментарии

3
  • Логотип Лидия Анатольевна
    Лидия Анатольевна 42 минуты назад

    Лидия Новожилова

    Чем бы дитя не тешилось...

  • Логотип rorih
    rorih 32 минуты назад

    Финансовый директор

    От СБП сбер беситься. У нас оплаты по СБП достигли 35% от оборота, Сбер все пристают разместите у себя их "кнопку" СберПАй" (комиссия 1,5%). Мы их шлем лесом СБП комиссия 0,7% 😀. Вот они и засуетились... обороты по эквайрингу упали а их СберПай и даром не нужен.

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      3 минуты назад

      Светлана Вейс

      Вот и я как плательщик не понимаю, нафига нужен СберПэй, если есть МирПэй, в котором я перед каждой оплатой могу выбрать банковскую карту банка, в котором у меня сейчас есть средства.

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